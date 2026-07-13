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«Я все время куда-то рвусь»: приме-балерине Мариинского театра Диане Вишневой — 50

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Диана Вишнева родилась в 1976 году в Ленинграде в семье инженеров-химиков. Однако девочка не пошла по стопам родителей и уже с детства увлекалась танцами — в шесть лет Диана начала ходить в хореографический кружок. Постепенно хобби переросло в серьезные занятия, и в 1987-м Вишнева со второй попытки поступила в Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой (сейчас Академия русского балета).

В 1994-м девушка стала обладательницей золотой медали на престижном международном конкурсе артистов балета «Приз Лозанны», а через год в качестве стажера дебютировала на сцене Мариинского театра по приглашению Олега Виноградова. Позже он включил ее в состав летних гастролей театра в США, Великобританию и Японию. В 1995-м Вишнева официально вошла в труппу и дебютировала в Большом театре, а еще через год стала солисткой Мариинки.

За свою карьеру балерины она исполнила партии в множестве постановок, включая «Дон Кихота», «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетту», «Щелкунчика» и др. В качестве приглашенной балерины выступала с многими ведущими балетными труппами мира на сценах Баварского театра, парижской Оперы и театра Ла Скала. С 2003-го Вишнева также является примой-балериной Американского театра балета.

«У меня никогда не было желания почивать на лаврах — у меня внутри вечный двигатель, мне всегда больше всех надо, я все время куда-то рвусь. С самого начала я искала новую себя и понимала, что мне надо нащупать именно свой путь. Благодаря этому после 10 лет в Мариинском театре я могла уже свободно перемещаться по миру и сама решать, когда, где, с кем и сколько спектаклей я буду танцевать», — рассказывала балерина в одном из интервью.

В свои 50 лет Вишнева продолжает выступать, в том числе со своими сольными проектами. В этом году она отмечает не только юбилей, но и 30 лет на сцене. Кроме этого, балерина возглавляет Фонд содействия развитию балетного искусства и воспитывает сына.

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