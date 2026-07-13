Lada ждет: создатель BMW X5 и X6 Пьер Леклерк получил гражданство России

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства известному бельгийскому автодизайнеру Пьеру Леклерку. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 13 июля 2026 года. Для российской автомобильной промышленности, переживающей период трансформации, это событие может оказаться знаковым.

Кто такой Пьер Леклерк

Леклерк родился 29 июля 1972 года в бельгийском городе Бастонь. Образование получил в Высшей школе искусств Сен-Люк в Льеже, где изучал промышленный дизайн, а затем продолжил обучение в престижном Колледже дизайна Арт-центра в Пасадине (Калифорния, США) по специальности «транспортный дизайн». В США он получил степень бакалавра наук в области транспортного дизайна.

Карьера в мировом автопроме

Путь Леклерка в автомобильном дизайне начался в 1998 году. Свою карьеру он начал в легендарной итальянской компании Zagato, которая специализировалась на разработке дизайна для премиальных брендов, включая Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Aston Martin и Lamborghini.

Затем последовала работа в ателье Ford Ghia, где он занимался разработкой интерьера концепт-кара Ford Street Ka. Однако главный этап его карьеры начался в 2000 году, когда он присоединился к BMW.

Концепт Ford Street Ka Ford

Именно в BMW Леклерк создал свои самые известные работы. Он разработал внешний вид кроссоверов BMW X5 второго поколения (E70) и первого поколения BMW X6 (E71). В 2011 году он был повышен до должности шеф-дизайнера спортивного подразделения BMW M, где руководил дизайном всех будущих моделей M-серии, включая спортивные версии M3, M4, X5M и X6M.

Создатель целого сегмента

Именно под руководством Пьера Леклерка BMW X6 обрел свой необычный и запоминающийся облик: покатая линия крыши, выразительные колесные арки и фирменная решетка радиатора слились в единый динамичный силуэт, который не просто выделял автомобиль в потоке, а буквально переосмысливал привычные представления о кроссовере. Фактически так родился новый сегмент Sport Activity Coupe, задавший тон целой волне подражаний в автомобильной индустрии.

К слову, своего антагониста Mercedes-Benz смог выставить для соперничества только в 2015 году, речь про GLE Coupe, разумеется. Даже некогда популярный в России Ranult Arkana — по сути, подражание сегменту кросс-купе, который удачно возглавил баварский кроссовер. Важно оговориться: BMW X6 не был первым в мире кросс-купе. До него были были, например, Nissan Trail Runner и SsangYong Actyon, но они либо не попали в сегмент, либо, как корейская машина, получились неоднозначными по дизайну. А у машины Леклерка сразу же был взрывной потенциал по спросу, и он не прекращается до сих пор.

BMW X6 (E71) BMW

В 2013 году последовал неожиданный поворот: Леклерк покинул немецкий концерн и возглавил отдел дизайна китайского автопроизводителя Great Wall Motors. За четыре года работы в Китае он руководил созданием дизайна для брендов Haval и Wey, а также представил обновленный бестселлер Haval H6.

Haval H6 2013 года Haval

После Китая бельгийский дизайнер перешел в южнокорейскую Kia Motors для разработки долгосрочной стилистической стратегии, а с конца 2018 года занял должность шеф-дизайнера французского Citroën. В 2023 году на Брюссельском автосалоне он представил футуристический концепт-кар Citroën Oli.

Citroën Oli Citroën

Зачем Леклерку российское гражданство?

Официальные причины получения Леклерком российского гражданства не разглашаются. В открытых источниках отсутствуют прямые комментарии дизайнера о мотивах этого решения. Однако известен широкий контекст: с 2022 года многие иностранные специалисты, разделяющие традиционные ценности и видящие перспективы в России, обращались за получением гражданства РФ.

В июне 2026 года американский журналист Кристофер Хелали на Петербургском международном экономическом форуме рассказывал, что направил президенту письмо с просьбой о предоставлении гражданства. Возможно, Леклерк последовал схожему пути, увидев возможности для профессиональной самореализации в России.

Стоит отметить, что после получения гражданства дизайнер обязан в течение года принести присягу гражданина РФ. В противном случае процедура может быть признана недействительной.

Возможная работа в России

Появление в России дизайнера уровня Пьера Леклерка открывает широкие возможности для отечественного автопрома. На ГАЗе, который специализируется на коммерческом транспорте, его опыт работы мог бы пригодиться при разработке стилистических решений для нового поколения «ГАЗелей» или перспективных электромобилей с участием китайских партнеров. Леклерк работал над электромобилями в Citroën, что актуально в свете трендов на электрификацию.

УАЗ давно нуждается в свежих дизайнерских решениях. Легендарный «Патриот» — это машина с огромным потенциалом, но его внешность требует осовременивания. Создатель культовых BMW X5 и X6, которые произвели революцию в мире внедорожников, совместив брутальность и спортивность, мог бы переосмыслить облик российского внедорожника, сохранив его узнаваемость, но придав ему европейский шик.

АвтоВАЗ остается главной площадкой для амбиций любого автодизайнера. Работа Леклерка над Great Wall, массовым и доступным брендом, демонстрирует его способность создавать привлекательный дизайн в бюджетном сегменте. В условиях необходимости постоянного обновления модельного ряда Lada, от Vesta до Niva, эксперт мирового уровня мог бы придать автомобилям Тольятти новое дыхание, сохранив их узнаваемый характер.

Пока неясно, будет ли Леклерк жить в России на постоянной основе или это лишь формальный шаг. «Газета.Ru» направила запросы в пресс-службы «АвтоВАЗа, ГАЗа и УАЗа, с вопросом, готовы ли они принять на работу иностранного специалиста. На момент публикации материала ответы в редакцию не поступили.