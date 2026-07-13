Все из-за ударов по украинским АЗС? Почему Киев снова меняет премьера

Одной из причин отставки Юлии Свириденко с поста премьера Украины могут быть российские удары по украинским АЗС, пишет «РБК-Украина». Другая версия — причастность Свириденко к антикоррупционному делу Миндича. После смены премьера на Украине обновится еще и правительство. С чем на самом деле связана отставка Свириденко и кто станет новым премьер-министром Украины — в материале «Газеты.Ru».

Российские удары по автозаправочным станциям (АЗС) могли стать одним из факторов для смены украинского правительства и отставки премьер-министра Юлии Свириденко. Такой информацией поделилось издание «РБК-Украина», ссылаясь на одного из представителей правящей партии «Слуга народа».

«Мне кажется, эта кампания атак русских на наши АЗС тоже могла стать фактором. Поняли, что, чтобы с этим справиться, нужны «нефтяные люди», — заявил собеседник издания.

В материале отмечается, что грядущая зима стала важным фактором для смены правительства, и за последние две недели в Киеве «существенно изменились» ожидания по этому поводу. Помимо зимы, кадровые перестановки были запущены в том числе из-за интереса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к послу Украины в США Ольге Стефанишиной и самой Свириденко.

Юлия Свириденко Vadym Sarakhan/AP

Об отставке премьер-министра и обновлении правительства сообщил 12 июля президент Владимир Зеленский. По его словам, у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», которые требуют изменения «политической стратегии».

«За каждое приоритетное внешнеполитическое направление будет отвечать конкретный человек со значительным опытом, который способен реализовать то, о чем мы договариваемся на уровне лидеров и что ожидает украинский народ. На Украине начнутся и кадровые изменения, которые должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии», — заявил Зеленский.

Свириденко пробыла на своем посту чуть меньше года , ее назначили премьер-министром Украины 17 июля 2025 года — после того, как в отставку подал Денис Шмыгаль. До назначения на пост премьера Свириденко занимала должность министра экономики и вице-премьера Украины.

О возможной отставке премьер-министра говорили достаточно давно. Еще в январе этого года об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

«Сейчас попробую передать общее мнение парламента, при этом без привязки к политическим флагам. Есть уверенность, что скоро придется менять премьера. Потому что не вытягивает новую реальность», — сказал он.

Списать неудачи или убрать соперника

Вокруг отставки очередного премьер-министра Украины строят множество предположений и версий. Одной из причин, по которой Свириденко могли попросить уйти, могло быть желание Зеленского «перетряхнуть» правительство, чтобы скинуть на уходящих людей все собственные неудачи. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Украины Владимир Олейник.

«Зеленскому надо периодически перетряхивать правительство, чтобы списывать на уходящих чиновников собственные неудачи. Кроме того, в нынешнем правительстве есть очевидно опасные для Зеленского люди, которые начали выстраивать свою политическую карьеру и, может быть, уже с кем-то договариваются за спиной президента. Это, например, действующий министр обороны Михаил Федоров», — уточнил экс-нардеп.

По его словам, отставка всего кабинета позволяет президенту решить проблемы внутри правительства незаметно, так как отставка одного министра привлечет много внимания.

Глава минобороны Великобритании Джон Хили и глава минобороны Украины Михаил Федоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 12 февраля 2026 года Tom Nicholson/Reuters

Олейник также отметил некомпетентность и беспомощность уходящего премьер-министра.

«По правилам, когда назначается правительство, утверждается парламент, то в течение месяца правительство обязано разработать программу действий. И когда парламент утвердит эту программу, то год никто не имеет права его снимать. А правительство Свириденко не проработало год. Потому что никто не разработал программу действий, и у страны фактически не было никаких ориентиров», — подчеркнул политик.

О внутриполитической борьбе и желании Зеленского обезопасить себя говорит и бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров. По его мнению, серьезных претензий к работе кабинета министров у президента быть не могло, потому что оно было «ручным».

«Во внутриполитической жизни Украины вырисовывалось новое противостояние Зеленский — Федоров. Последний — человек с достаточно серьезными политическими амбициями, которые он не скрывает. Ну и те люди, которые стоят за Федоровым, тоже этого не скрывают. И они фактически контролируют самое жирное министерство из всех возможных на Украине — министерство обороны. Это, поверьте мне, даже покруче, чем быть премьер-министром, потому что 60% бюджета Украины поступает на потребности министерства обороны, и плюсом все донаты, которые летят от западных партнеров», — добавил Килинкаров.

Он считает, что Федоров представляет для Зеленского политическую угрозу, учитывая тот политический и финансовый вес, которым располагает его министерство. Так что, по мнению Килинкарова, отставка премьера и одновременно с этим перестановки в правительстве, — это хороший предлог, чтобы куда-то передвинуть все опасные фигуры.

Другая возможная причина отставки Свириденко — ее неспособность эффективно управлять правительством. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Владимир Брутер.

«Отставка Свириденко связана с тем, что ее возможности консолидировать правительство были очень слабы. На этой должности нужен человек, который, с одной стороны, мог бы разговаривать с Западом и о деньгах, и о какой-то военно-технической помощи. С другой стороны, этот человек должен быть с таким авторитетом и влиянием, чтобы всю эту разношерстную публику держать в руках», — пояснил эксперт.

Свириденко ничего выходящего за рамки ее мандата не делала, поэтому ей найдут новую должность, которая бы подходила больше, заявил Брутер. Сообщалось, что Свириденко могут отправить послом в Соединенные Штаты, тем более что нынешний посол Стефанишина уже уходит со своей должности досрочно.

Еще одна возможная причина смены правительства — это желание Зеленского усилить «свою группу влияния» во властных структурах.



«Должность премьер-министра на Украине, хоть и остается важной, особенно в формальном отношении, тем не менее, в значительной степени утратила свою роль в целом. Все правительство Украины можно рассматривать если не как марионеточное, то как находящееся под внешним управлением. Поэтому перестановки в правительстве, неожиданные отставки чаще всего происходят в попытках Зеленского усилить свою личную группу влияния», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» член Совета по национальным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.



Безпалько добавил, что отставка Свириденко может быть вызвана стремлением украинского руководства «имитировать свою деятельность» на фоне «ужасной ситуации» в экономике и социальной сфере.

Коррупционный скандал продолжается

Некоторые украинские СМИ называют среди возможных причин отставки Свириденко ее связь с антикоррупционным делом в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака. Еще до того, как стало известно об отставке, издание «Страна» писало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует причастность Свириденко к «самолетному делу».

«Самолетное дело» связано с полетами Свириденко вместе с главой офиса президента, которые оплачивались из государственного бюджета. Эпизод, который фигурирует в документах НАБУ, касается периода, когда Свириденко занимала пост вице-премьера, то есть до 17 июля 2025 года.

Свириденко, согласно своему статусу, имела право пользоваться самолетами из государственного авиапарка, в отличие от Ермака. По версии НАБУ, ряд ее совместных полетов с Ермаком были обусловлены не служебной необходимостью, а желанием главы офиса украинского президента «летать за государственный счет».

Экс-нардеп Украины Владимир Олейник в беседе с «Газетой.Ru» не исключил, что увольнение Свириденко связано с компрометирующими материалами.

«Свириденко проходит в материалах по делу Ермака, ее даже называли его стюардессой. Будем откровенны — если в делах НАБУ прошел Ермак, который по статусу де-факто выше нее, то и она совершенно не защищена от правосудия. Поэтому, конечно, что-то может всплыть в ближайшее время», — пояснил он.

Олейник заявил, что украинских чиновников, подобных Свириденко, принято «прятать за границей», так что он ожидает, что ей дадут должность в одном из иностранных посольств.

«Со Свириденко поступят так же, как в свое время сделали со Стефанишиной, которую отправили послом в США в тот момент, когда в Высший антикоррупционный суд поступили материалы о ее коррупции. Казалось бы — разберись, оправдай себя. Нет, ее спрятали. Статус посла не позволяет провести полное расследование. Так будет и со Свириденко», — заключил Олейник.

Кто будет следующим?

Главную интригу предстоящей перестановки экс-нардеп Украины Спиридон Килинкаров видит в двух вопросах: кто займет кресло премьер-министра и сохранит ли свой пост Михаил Федоров.

«На пост премьера сейчас рассматриваются четыре кандидатуры. В первую очередь Сергей Корецкий — это руководитель «Нафтогаза», человек, близкий к Зеленскому по линии Миндич — Ермак. Он считается основным кандидатом. Есть кандидатура мэра Харькова Терехова, но вроде бы в результате встречи с Зеленским сам Терехов выразил желание остаться на посту мэра. Нынешний министр энергетики Денис Шмыгаль — это вечный кандидат в премьеры. И еще есть министр обороны Федоров», — рассказал эксперт.

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Он добавил, что кандидатура Федорова в любом случае рассматривается Зеленским как враждебная ему, а потому вряд ли он поставит его на место премьера, но, скорее всего, поменяет его министерскую должность во избежание накопления власти.

«Федоров — это человек с определенными политическими амбициями, а пост премьер-министра — это, в общем-то, хороший старт любой предвыборной кампании, поэтому вряд ли его туда будут рекомендовать и проводить», — отметил Килинкаров.

В свою очередь экс-нардеп Олейник считает, что запоминать фамилии украинских премьеров — это «гиблое дело», потому что они сменяются «слишком часто».

«Не запоминайте фамилии премьеров Украины и премьеров Великобритании. Их поменялось уже настолько много за последние годы, а сами по себе они никакого значения не имеют, потому что за тот недолгий срок, что они пребывают у власти, им мало что удается сделать», — заявил Олейник.

Источники украинского издания «Страна» утверждают, что именно Корецкий является наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра. Сразу же после объявления об отставке Свириденко Зеленский выложил пост о встрече с главой «Нафтогаза», в котором рассказал о новых вызовах, стоящих перед Украиной.

«Зеленский не сказал, что предложил Корецкому должность премьера, но пост этот прозвучал в нынешней ситуации как прозрачный намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером», — пишет издание.