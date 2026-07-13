Делали ракеты к С-300. Что взорвалось под Киевом и при чем тут Patriot?

Не так давно президент США Дональд Трамп допустил, что украинской стороне предоставят лицензии на производство зенитных управляемых ракет для ЗРК Patriot. Как именно в Киеве собирались производить эти ракеты и почему взрыв в Вишневом похоронил эти планы — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

С-300 под Киевом

Большинство отечественных и зарубежных экспертов сошлись во мнении, что на создание зенитной управляемой ракеты для ЗРК Patriot уходят годы, а это значит, что украинское производство точно не будет реализовано в необходимые в ближайшем будущем сроки.

Однако тут далеко не все так просто и однозначно. И со стороны США, и со стороны Украины предложения об организации производства ракет для ЗРС Patriot отнюдь не были основаны на песке или на какой-либо фантазии.

Дело в том, что на Украине в населенном пункте Вишневое (входит в Бучанский район и является ближайшим городом-спутником Киева) чуть ли не до сегодняшнего дня изготавливали зенитные управляемые ракеты модификаций 5В55К и 5В55Р к ЗРС С-300. И подобных ЗУР в Вишневом было произведено весьма и весьма немало, по некоторым оценкам, чуть ли не несколько сотен штук. Даже вот такая особенность — когда российская ЗРС С-400 поставлялась в Китай, были специально приняты ограничения на использование ракет типа 5В55, произведенных на Украине.

А вот самих зенитных ракетных систем С-300, которые могли бы запускать эти ракеты, в боевом составе зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ почти не осталось. Эти ЗРК за годы конфликта практически все были утеряны в ходе боевых действий. То есть возникла ситуация, при которой ракеты еще есть, а комплексов уже нет.

И тогда в руководстве ВСУ возникла идея — а не переделать ли уже изготовленные ракеты 5В55К и 5В55Р для ЗРС С-300 в ракеты для стрельбы из каких-либо других зенитных ракетных комплексов импортного производства?

Надо отметить, что подобные попытки и ранее предпринимались на Украине: то комплексы приспосабливали для стрельбы другими ракетами, то сами ракеты. Вначале пытались договориться с представителями ОПК ФРГ и как-то приспособить ракеты типа 5В55 для стрельбы с ЗРК IRIS-T. То есть поставить на украинскую ракету германскую инфракрасную головку самонаведения. Но дело как-то не пошло, да и дальность стрельбы, которую удалось бы реализовать в этом случае, не очень устраивала украинскую сторону.

Параллельно на Украине договаривались с американцами о переделке своих ракет для стрельбы ими с ЗРК Patriot, причем в Киеве особый упор в ходе переговоров с США делали на то, что производственные площади для сборки подобных изделий на Украине уже есть и ничего дополнительно строить не придется.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

То есть корпус ракеты уже есть, двигатель есть, вся механика есть, осталось только снять свою электронную аппаратуру и поставить на свое изделие американскую головку самонаведения. Естественно, при этом все должным образом состыковать. Разумеется, и это было бы не так быстро, как хотелось бы, но и работы в этом случае начинались бы далеко не с нуля.

И вот тут-то и возникла мысль — взять лицензию у США и необходимые для реализации этого проекта комплектующие. И делать все это на предприятии в городе Вишневое.

То есть это была не такая уж и сумасбродная идея, какой она поначалу показалась многим специалистам. Собранные подобным образом изделия были бы вполне пригодны для стрельбы с ЗРК Patriot РАС-2. До РАС-3 они бы не дотягивали, поскольку сама ЗУР С-300 не очень-то для этих целей подходит: там еще надо устанавливать дополнительно маневровые двигатели для кинетического перехвата. В общем, для стрельбы по баллистике такой гибрид не совсем годился, но на фоне хронического дефицита ЗУР на Украине и эти ракеты были бы весьма востребованы.

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Знал ли Трамп?

Но буквально несколько дней назад произошло то, что серьезно расстроило планы по производству американско-украинского гибрида ЗУР. По предприятию в Вишневом Вооруженными силами России был нанесен мощный ракетно-авиационный удар. И мало того, что заводу были причинены очень серьезные повреждения, так и повторные детонации на производственных площадках и складах в Вишневом продолжались более суток.

Взрывались, конечно, никакие не БПС с обедненным ураном (бронебойно-подкалиберные снаряды). Там и взрываться-то нечему, поскольку БПС представляет собой металлическую болванку.

Скорее всего, детонировали боевые части к ЗУР С-300 и самопроизвольно запускались твердотопливные двигатели этих изделий. Именно по этим причинам в целом получилась такая фееричная и апокалиптическая картина.

Так что, вполне возможно, проблема переоборудования ракет С-300 в ракеты для ЗРК Patriot снялась сама собой.

И вот любопытно, знал ли президент США Дональд Трамп, что завода в Вишневом практически нет, или не знал? Скорее всего, знал и слегка поиздевался над президентом Украины Владимиром Зеленским: дескать, на тебе лицензию, организовывай производство ЗУР. Если, конечно, сможешь. Надо заметить, что в целом подобный стиль поведения весьма характерен для главы Белого дома.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).