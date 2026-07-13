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«Шпионаж и саботаж». Страны ЕС обвинили Россию в кибератаках и готовят новые санкции

МИД РФ вызвал посла Германии после обвинений в кибератаках
Global Look Press

Совет Евросоюза выпустил заявление, в котором обвинил Россию в якобы «злонамеренной кибердеятельности» против десяти европейских стран, в том числе Украины. В Брюсселе утверждают, что хакеры под контролем ФСБ «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру». На этом фоне МИД Франции, Германии и Финляндии уже вызвали российских послов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева. Причиной стала якобы хакерская деятельность со стороны РФ против ФРГ, других стран Евросоюза и Украины, сообщило внешнеполитическое ведомство в социальной сети Х.

«Кибератаки против Германии, партнеров по ЕС и Украины неприемлемы. Мы будем реагировать на них решительно, в том числе с помощью дополнительных санкций», — говорится в сообщении, опубликованном 13 июля.

В МИД Германии добавили, что Нечаеву «еще раз разъяснили» официальную позицию Берлина. После этого в МИД России вызвали посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа, однако причина такого шага пока не называлась.

Посол России в Германии Сергей Нечаев
Кристина Зоркина/ТАСС

Кроме того, министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла России Павла Кузнецова. Глава ведомства Элина Валтонен в соцсети Х связала это с кибератаками и уточнила, что с дипломатом проведут беседу.

Под аналогичным предлогом в Париж в ближайшие дни вызовут посла России во Франции. Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, в последние дни масштабные кибератаки затронули десять европейских стран, включая Францию.

Париж публично осудит эту «киберкампанию», подчеркнул он в эфире BFMTV-RMC. По словам министра, Франция введет санкции против «девяти физических и четырех юридических лиц», ответственных за хакерскую деятельность, которую якобы «организовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России».

Барро утверждает, что кибератаки Москвы «направлены на компании, министерства и операторов», а их целью является «шпионаж» и «саботаж». Однако Европа располагает «одной из самых передовых систем» защиты от кибератак, заверил он. В частности, комплекс направлен на «борьбу с дезинформацией, которая может сорвать избирательные процессы».

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Заявление ЕС

13 июля Совет Евросоюза бездоказательно обвинил Россию в якобы «злонамеренной кибердеятельности» и использовании экосистемы, которая включает не только разведывательные службы, но и «киберпреступников» и частные компании.

Совет ЕС утверждает, что 16-й центр ФСБ России контролирует различные хакерские группировки, включая Turla. Российское ведомство в течение многих лет якобы проводило «широкий спектр вредоносных кибератак, масштабы которых постоянно росли, затрагивая ЕС, его государства-члены, а также международных партнеров, в частности Украину».

«Эти атаки включали проникновение в правительственные сети и саботаж критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Совет ЕС заявил, что в число «целей» входили Франция, Германия, Польша, Кипр, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния и Финляндия.

Утверждается, что во Франции 16-й центр ФСБ с 2010 года занимался кибершпионажем против стратегически важных государственных структур, а в 2025-м — против оборонной промышленности.

«В Германии он также атаковал государственные структуры. Недавно в Польше 16-й центр провел операции по саботажу критической инфраструктуры, включая теплоэлектростанции», — отмечается в заявлении.

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Киберпреступные группировки и подконтрольные российским властям частные компании причастны к масштабным вредоносным операциям в цифровом пространстве, считают в ЕС.

«Мы решительно осуждаем поведение России и злоупотребление этой киберэкосистемой, направленное против государственных служб и критической инфраструктуры, вызывающее сбои и финансовые потери»,

— подчеркнул Совет ЕС.

В заявлении указано, что в ответ ЕС «вводит ограничительные меры в отношении девяти физических и четырех юридических лиц», включая неназванных сотрудников разведки, хакеров и частных компаний.

При этом в Кремле неоднократно отвергали звучащие в адрес России обвинения в кибератаках на территории Европы.

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