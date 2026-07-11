Почему мы разучились отдыхать

Помните, в одной социальной сети можно было выставлять статусы — и был там такой: «Все сложно»? Никогда не понимала в нем необходимость, пока не увидела, в каких отношениях мой муж находится с… отпуском. Это не романтика, не предвкушение — это чистый бухгалтерский расчет.

Да, мой благоверный не умеет отдыхать. Он шикарно работает, он ответственный, держит в голове тысячу задач, он может открыть ноутбук в тот момент, когда нормальный человек уже открывает чемодан. Но отдыхать — нет, не умеет. Отпускные дни муж считает не временем жизни, а периодом недоразумения, когда денег приходит меньше, чем обычно. По его внутренней логике, отпуск — это не награда за работу, а странная финансовая ошибка.

Конечно, я пыталась спорить: говорила много и вдохновляюще про море, смену картинки, счастливых детей, про новые впечатления. Потом плюнула и поняла: спорю я не с мужем, спорю я с очень злободневной и распространенной установкой — если ты в какое-то время своей жизни не зарабатываешь, не проявляешь социальную эффективность, не держишь марку, значит, это время можно и нужно вычеркнуть.

А помните, как когда-то отпуск был почти отдельным временем года? Мы ощущали лето, не обращая внимания на календарь — оно стартовало с: «Когда у вас отпуск?» Кто-то ехал на море, кто-то на дачу, кто-то к родственникам, кто-то в соседний город — просто погулять. И дело было не в деньгах; даже если их было немного, у отпуска была понятная культурная роль: сменить ритм, выдохнуть, выпасть из ежедневного круга забот, обязанностей и долженствований.

Но сегодня все это выглядит иначе. Для нас отдых — не синоним моря, санатория, дачи с кабачками, в конце концов. Это напряженный промежуток времени, в котором человек как будто перестает быть экономически полезным. Да, товарищи, по закону у нас есть отпуск, когда мы и не обязаны этого делать. А по-человечески — отпуск есть уже не всегда и совсем не у всех.

Свежая статистика это хорошо показывает. Больше половины работающих россиян к середине июня 2026 года не использовали ни одного дня отпуска. Треть брала отпуск частично. И это при том, что лето традиционно считается сезоном каникул. Можно, конечно, резонно заметить: мол, не все успели, а впереди июль и август. Но в этих цифрах есть важная интонация: люди не просто ждут удобного месяца. Они все чаще берегут отпускные дни, дробят их, откладывают, переносят, используют как аварийный запас. Не как пространство для жизни, а как подушку безопасности: вдруг ребенок заболеет, вдруг нужно будет сходить в МФЦ, вдруг на работе станет совсем тяжело, вдруг потом будет нужнее.

Получается, мы превратили наши заслуженные каникулы в такую же тревожную копилку, как деньги на черный день. Только копим мы не рубли, а дни собственной жизни.

Почему так? Очень многое упирается в материальное: многие действительно считают отпуск невыгодным. Отпускные и зарплата считаются по-разному, поэтому в некоторых месяцах человек может получить меньше, чем если бы просто работал.

Но знаете, товарищи, если бы все было так просто! Ну невыгодно сейчас отдыхать, не время пока, понять можно. А все же я наблюдаю и иной тренд: сегодня даже те, кто все-таки добирается до отпуска, часто обнаруживают, что они не умеют отдыхать.

…Я все же уговорила мужа поехать к морю. Мы выбрали даты, собрали вещи, все вроде бы случилось — и, конечно, он взял с собой ноутбук. Конечно, на всякий случай. Но я буду с вами честной до самого конца: я тоже взяла с собой свой. И тоже на всякий случай.

Вот этот «всякий случай» — увы, он настоящий символ современных каникул для взрослых. Ноутбук в рюкзаке едет с нами как оберег от катастрофы: вдруг что-то случится, вдруг без меня не справятся, вдруг я понадоблюсь. Вдруг выяснится, что я не так уж и нужна. Последний страх, кажется, самый сильный — он лучше любой приметы времени рассказывает нам о реалиях, в которых мы настолько боимся остаться без источника дохода, что год за годом остаемся без законного права перезагрузиться и отдохнуть.

Особенно этот страх бьет по удаленщикам: рабочие чаты не знают, что вы уехали, коллеги пишут так, будто ваш отпуск — это не отсутствие, а новая форма доступности: «Прости, что в отпуск, но там быстро». И мы, по ужасающей привычке всегда быть на связи, отвечаем — потому что там правда быстро, а не ответить неудобно; потому что пока ты не ответишь, внутри будет зудеть. И вот мы сидим где-нибудь у воды, солнце вроде бы светит, ребенок строит песчаную крепость, в стакане тает лед, а голова все равно в офисе. Тело приехало, нервная система — нет.

Существует известная формула: отдых — это когда ты ни за кого и ни за что не отвечаешь. В российской действительности взрослого человека она звучит как описание жизни в параллельной вселенной, потому что даже в отпуске ты не можешь перестать отвечать буквально за все — за подчиненных, оставшихся без строго ока начальник, за партнеров, у которых без тебя встанет производство. Да даже за чат дома, школы, сада, работы, подъезда, доставки, банка. За документы, деньги, маршруты. За то, чтобы все отдохнули. Особенно иронично это звучит для женщин: часто семейные каникулы держатся на том же человеке, на котором держалась и обычная неделя, просто поменялись декорации. Ну какая уж тут перезагрузка!

Отпуск, состоялся он или нет, обнажает очень неприятную вещь: многие из нас вообще не чувствуют устойчивости и стабильности, не знают, что будет завтра. Мы не уверены в работе, доходе, ценах, планах, здоровье, вообще в правилах игры. Очевидно, что в условиях такой тотальной неопределенности отдых начинает казаться роскошью — и вопрос не в том, есть ли деньги на поездку. Иногда деньги на билет находятся, а внутреннего разрешения отключиться — нет.

И тут мне хочется сказать что-то обнадеживающе-практическое — в конце концов, повозмущались и будет. Давайте вспомним, что отдыхать — умение, и если мы разучились это делать, самое время научиться заново.

Во-первых, я предлагаю перестать считать отпуск исключительно поездкой куда-либо. Если нет денег, сил или возможности уехать, это не значит, что каникулы отменяются. Отпуск дома может быть крутым приключением, если не превращать его в марафон всего на свете — генеральной уборки, ремонта, диспансеризации, разбора шкафов.

Не геройствуйте, не наверстывайте упущенное, не становитесь лучшей версией себя. Просто высыпайтесь, гуляйте без цели, ешьте нормальную еду, смотрите в окно, читайте, молчите, привыкайте к тому, что мир не рухнул без вашего участия.

Во-вторых, договоритесь с коллегами. Однажды я подготовила приятельницу по работе, которая сможет заменить меня в горящих вопросах, попрощалась со всеми без обнадеживающих обещаний быть на связи, отчалила — и прожила свои лучшие каникулы.

В-третьих, дайте телу переключиться — начните ходить пешком, пораньше ложитесь, плавайте, сидите в парке, неспешно делайте что-то руками. Согласитесь, взрослому человеку часто нужен не яркий досуг, а возвращение в тело, из которого его давно выселили рабочие дедлайны.

И последнее, самое трудное: давайте разрешим себе быть неэффективным хотя бы несколько дней. Человек не становится ценным только тогда, когда он работает. Он не исчезает, когда выключает ноутбук. Он не обязан каждую минуту приносить результат.

Не будем верить лукавому внутреннему голосу, который шепчет: «Вот сейчас доделаем — и отдохнешь. Чуть позже». Это «позже» не наступает само, и наша главная задача на это лето — его назначить, затем защитить и прожить. Не потом, а здесь и сейчас.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.