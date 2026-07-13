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ВС РФ ударили по портам в Одесской области. Военная операция, день 1601-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1601-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства ПВО с вечера 12 июля сбили 350 беспилотников, летевших в сторону Московского региона. ВС РФ ночью нанесли удары по портам в Черноморске Одесской области. Euronews сообщил, что на грядущем саммите «коалиции желающих» Франция предложит развернуть многонациональные силы на Украине по завершении конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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8:48

🔴 Во Владимире в результате падения беспилотника из многоквартирного дома эвакуировали 39 человек, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

8:35

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 342 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:26

🔴 Три человека погибли в подмосковной Истре, еще пятеро пострадали из-за атаки БПЛА в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

8:17

В Париже 13 июля пройдет саммит так называемой «коалиции желающих», Франция предложит развернуть многонациональные силы на Украине по завершении конфликта, сообщает Euronews.

8:11

ВС РФ ночью нанесли удары по портам Украины, в результате групповых ударов поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны России.

8:04

🔴 Средства ПВО с вечера 12 июля ликвидировали более 350 БПЛА, летевших в сторону Московского региона, большая часть была уничтожена на дальних подступах, 50 сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

8:01

Сегодня 1601-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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