ВС РФ ударили по портам в Одесской области. Военная операция, день 1601-й

🔴 Во Владимире в результате падения беспилотника из многоквартирного дома эвакуировали 39 человек, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 342 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
🔴 Три человека погибли в подмосковной Истре, еще пятеро пострадали из-за атаки БПЛА в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
В Париже 13 июля пройдет саммит так называемой «коалиции желающих», Франция предложит развернуть многонациональные силы на Украине по завершении конфликта, сообщает Euronews.
ВС РФ ночью нанесли удары по портам Украины, в результате групповых ударов поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны России.
🔴 Средства ПВО с вечера 12 июля ликвидировали более 350 БПЛА, летевших в сторону Московского региона, большая часть была уничтожена на дальних подступах, 50 сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сегодня 1601-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.