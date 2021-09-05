Затянуть пояса: аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 7%

Согласно обзору «О текущей ценовой ситуации», подготовленному Минэкономразвития, темпы годовой инфляции ускорились до 6,79%, а в еженедельном выражении с 24 по 30 августа составили 0,09%. В связи с ускоряющейся инфляцией растет и вероятность того, что на ближайшем заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится 10 сентября, ЦБ примет решение об очередном, уже пятом подряд, повышении ключевой ставки.

«Газета.Ru» опросила 14 экспертов, среди которых — ведущие аналитики крупнейших российских банков и финансовых организаций. 36% (пять из опрошенных экспертов) ожидают повышения ставки на 0,50 п.п. до 7%. Столько же назвали диапазон от 0,25 до 0,50 п.п., указывая на то, что конкретная цифра зависит от окончательных данных по инфляции за август и первую неделю сентября. Вероятность того, что регулятор поднимет ставку на 0,25 п.п до 6,75%, отметили 14% (два эксперта), столько же — просто обозначили высокую вероятность ее повышения.

Оценивая будущие темпы инфляции, аналитики в основном выразили негативные ожидания на конец сентября. Подавляющее большинство собеседников «Газеты.Ru» склоняется к тому, что она достигнет уровня в 7%. Но уже в ноябре они ожидают замедления роста цен, которое продлится до конца года. Самые позитивные прогнозы к началу нового года сходятся на показателе ниже 6% («БКС» — 5,8% г/г, «Открытие» — 5,7-5,8% г/г, «Юникредит» — ниже 6% г/г).

Что происходит сейчас

Причинами ускорения темпов инфляции эксперты назвали рост мировых цен на продовольствие и сырье. Многие из них отдельно подчеркнули восстановление спроса по мере ослабления карантинных мер, что также активно толкает вверх потребительские цены. Никуда не делись и перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, а также осуществленные центробанками и правительствами развитых стран за этот год стимулирующие выплаты населению и бизнесу.

По мнению старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича, до конца года рубль с высокой долей вероятности будет укрепляться, если мировые цены не продолжат обновлять максимумы. Это, считает Петроневич, будет сдерживать темпы инфляции в стране, но пока что цены находятся вблизи максимальных уровней, зафиксированных в мае, но не превосходят их.

«И еще одним немаловажным фактором является разворот в динамике инфляционных ожиданий, который был зафиксировано ЦБ. Инфляционные ожидания населения в августе снизились на 0,9 п.п. до уровня 12,5%. В то же время, они все еще заметно выше уровней 2018-2019 годов, когда ожидания находились вблизи 9,3%», — подчеркнул эксперт.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает отдельным важным дезинфляционным фактором замедление роста денежной массы М2: на 1 августа он составил 8,6% в годовом выражении против 11,5% на 1 июля, и 13,5% на начало года.

«Этот позитивный эффект будет полностью нивелирован дополнительными выплатами на школьников, а также пенсионерам и военным, что несомненно придаст инфляции новый импульс», — отметили в дирекции аналитического маркетинга «Ак Барс Банка».

В Банке России ранее упоминали, что правительственные выплаты пенсионерам, военным и силовикам не повлияют на его решение о ключевой ставке. Но Петроневич считает, что этот фактор, временно повышающий покупательную способность населения, а значит и спрос вместе с ценами, в том или ином виде скажется на денежно-кредитной политике ЦБ.

Возврат к нейтральной ставке

В основном прогнозы опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков сходится на том, что после повышения ЦБ ключевой ставки до 7% наступит пауза в ужесточении денежно-кредитной политики регулятора. Цифры следующего года будут сравниваться с базой 2021-го, где инфляция уже начала набирать обороты. А в совокупности с ужесточением политики ЦБ, это повысит возможности возвращения к таргету по инфляции в 4% ко второй половине 2022-го или началу 2023-го. Поэтому они ожидают, что к этому моменту Банк России сможет перейти к смягчению ДКП.

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев считает, что повышение ключевой ставки поможет сделать банковские депозиты привлекательнее для населения, охладить потребительский и инвестиционный спрос, и, как следствие, приведет к снижению инфляционного давления в экономике.

«В случае сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 6,5% — ниже уровня инфляции — будет стимулировать совокупный спрос и помогать восстановлению экономики после коронакризиса», — отмечает Васильев.

Согласно прогнозу эксперта, инфляция вернется к целевому уровню 4% во второй половине следующего года. Поэтому он ожидает, что по мере замедления инфляции Банк России запустит очередной цикл снижения ключевой ставки для ее возвращения в нейтральный диапазон 5-6%.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин в свою очередь считает нынешнюю жесткую политику ЦБ необоснованной.

«Надо отметить, что в условиях представляющейся сравнительно низкой монетизации российской экономики рынок реагирует на рост базовой ставки довольно быстрым повышением цен товаров и кредитных ресурсов. Инфляция в итоге ускоряется», — пояснил он. По этой причине эксперт считает, что ждать «разворота» тренда в политике ЦБ еще рано.

Ольга Беленькая из «Финам» считает, что при условии замедления темпов инфляции и соответствующих ожиданий населения, регулятор смягчит проводимую им политику, но такая возможность, по ее мнению, наступит не раньше 2022-го года, в течение которого ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в диапазоне 6-7%.

Одним из значимых внешних факторов эксперт назвала будущую политику ФРС. Беленькая говорит, что в случае осуществления планируемого сокращения объема выкупа активов, а также повышения процентной ставки ФРС, Банку России будет сложнее переходить к смягчению ДКП. Она считает, что эти действия могут спровоцировать отток капиталов с развивающихся рынков, к которым относится Россия, и вместе с тем — ослабление курса рубля.

Самым позитивным ожиданием поделился начальник Управления макроэкономических исследований и стратегического анализа «ЮниКредит Банка» Артем Архипов. Он считает, что смягчения ДКП стоит ожидать уже в первом полугодии 2022 года в силу снижения темпов инфляции до 3,8%.