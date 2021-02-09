Локи, Гамлет и вампир: 40 лет Тому Хиддлстону
Жизнь Тома Хиддлстона сложилась так, как и подобает образцовому британцу. Актер рос в Вестминстере, центральном районе Лондона, учился в престижных британских школах и университетах, среди которых были и Оксфорд, и Кембридж, и даже Итон. Еще в студенческие годы Том поступил в Королевскую академию драматического искусства, где играл главные роли в спектаклях по произведениям Шекспира.
В 2008 году он получил премию Лоуренса Оливье, причем в номинации «Лучший дебют» соревновался сам с собой — за роли в «Отелло» и «Цимбелине». Первая большая работа в кино у актера была также литературная — в байопике «Любовные неудачи Джейн Остин». Драматическое образование помогло Хиддлстону: режиссеры зовут его в свои проекты на самые разноплановые роли, будь то вампир-интеллектуал из картины «Выживут только любовники», Фрэнсис Скотт Фитцджеральд в «Полночи в Париже» или по-шекспировски остроумный полубог Локи из «Мстителей».
За плечами у артиста «Золотой глобус» за сериал «Ночной администратор» и несколько наград поменьше. В 2021 году Хиддлстон вновь появится на экране в роли Локи — в именном сериале Disney+.
9 февраля Том Хиддлстон отмечает юбилей — ему исполняется 40 лет.
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