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Локи, Гамлет и вампир: 40 лет Тому Хиддлстону

Жизнь Тома Хиддлстона сложилась так, как и подобает образцовому британцу. Актер рос в Вестминстере, центральном районе Лондона, учился в престижных британских школах и университетах, среди которых были и Оксфорд, и Кембридж, и даже Итон. Еще в студенческие годы Том поступил в Королевскую академию драматического искусства, где играл главные роли в спектаклях по произведениям Шекспира.

В 2008 году он получил премию Лоуренса Оливье, причем в номинации «Лучший дебют» соревновался сам с собой — за роли в «Отелло» и «Цимбелине». Первая большая работа в кино у актера была также литературная — в байопике «Любовные неудачи Джейн Остин». Драматическое образование помогло Хиддлстону: режиссеры зовут его в свои проекты на самые разноплановые роли, будь то вампир-интеллектуал из картины «Выживут только любовники», Фрэнсис Скотт Фитцджеральд в «Полночи в Париже» или по-шекспировски остроумный полубог Локи из «Мстителей».

За плечами у артиста «Золотой глобус» за сериал «Ночной администратор» и несколько наград поменьше. В 2021 году Хиддлстон вновь появится на экране в роли Локи — в именном сериале Disney+.

9 февраля Том Хиддлстон отмечает юбилей — ему исполняется 40 лет.

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Том Хиддлстон в фильме «Тор: Рагнарёк» (2017) Том Хиддлстон в фильме «Тор: Рагнарёк» (2017)
Крис Хемсворт и Том Хиддлстон в фильме «Тор» (2011) Крис Хемсворт и Том Хиддлстон в фильме «Тор» (2011)
Том Хиддлстон в фильме «Глубокое синее море» (2011) Том Хиддлстон в фильме «Глубокое синее море» (2011)
Том Хиддлстон в фильме «Мстители» (2012) Том Хиддлстон в фильме «Мстители» (2012)
Том Хиддлстон и Антон Ельчин в фильме «Выживут только любовники» (2013) Том Хиддлстон и Антон Ельчин в фильме «Выживут только любовники» (2013)
Том Хиддлстон в фильме «Высотка» (2015) Том Хиддлстон в фильме «Высотка» (2015)
Элизабет Олсен и Том Хиддлстон в фильме «Я видел свет» (2015) Элизабет Олсен и Том Хиддлстон в фильме «Я видел свет» (2015)
Том Хиддлстон и Миа Васиковска в фильме «Багровый пик» (2015) Том Хиддлстон и Миа Васиковска в фильме «Багровый пик» (2015)
Том Хиддлстон в фильме «Ночной администратор» (2016) Том Хиддлстон в фильме «Ночной администратор» (2016)
Том Хиддлстон в фильме «Конг: Остров черепа» (2017) Том Хиддлстон в фильме «Конг: Остров черепа» (2017)
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Том Хиддлстон в фильме «Тор: Рагнарёк» (2017)
Крис Хемсворт и Том Хиддлстон в фильме «Тор» (2011)
Том Хиддлстон в фильме «Глубокое синее море» (2011)
Том Хиддлстон в фильме «Мстители» (2012)
Том Хиддлстон и Антон Ельчин в фильме «Выживут только любовники» (2013)
Том Хиддлстон в фильме «Высотка» (2015)
Элизабет Олсен и Том Хиддлстон в фильме «Я видел свет» (2015)
Том Хиддлстон и Миа Васиковска в фильме «Багровый пик» (2015)
Том Хиддлстон в фильме «Ночной администратор» (2016)
Том Хиддлстон в фильме «Конг: Остров черепа» (2017)
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