«Странное удовольствие»: Ник Кейв 40 часов говорил о жизни после гибели сына

Рок-музыкант Ник Кейв опубликует книгу о жизни после смерти сына под названием «Вера, надежда и бойня» (Faith, Hope and Carnage), передает издание Consequence.

В основу мемуаров легло 40-часовое интервью, которое исполнитель дал своему другу — журналисту Шону О'Хагану.

Кейв назвал беседы «странным, заземляющим удовольствием в нестабильные времена». «Это интимные и часто удивительные беседы, в которых Ник Кейв честно говорит о жизни, музыке и драматической трансформации обеих под гнетом личной трагедии», — говорит О'Хаган. Проект друзья задумали во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Автор обещает, что в книге будет раскрыто множество тем: создание песен, горе, творчество, сотворчество, катастрофы, несогласие и смертность.

Книга выйдет в 2022 году.

Сын Ника Кейва Артур погиб в 2015 году. В возрасте 15 лет он упал со скалы в Брайтоне на юго-востоке Англии.

Ранее Ник Кейв рассказал о влиянии смерти сына на хит Girl In Amber.