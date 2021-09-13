14 китайских платформ обязались следить за фанатами звезд в интернете

14 китайских интернет-платформ подписали «Конвенцию о самодисциплине», чтобы помочь правительству страны «поддерживать порядок» в сети. Об этом сообщил Yahoo!News.

В публикации говорится, что компании будут строго отслеживать поведение фанатов звезд и ограничивать сплетни в социальных сетях. Согласно декларации, руководители сервисов договорились предотвращать «разжигание конфликтов» между поклонниками, не допускать сбора денежных средств на продвижение знаменитостей и запретить несанкционированные собрания фанатов. За нарушение этих правил предусмотрены различные наказания — от ограничения распространения определенных постов до удаления аккаунтов.

Конвенцию подписали такие крупные социальные сети Китая, как Weibo, Douyin, Kuaishou, агрегатор новостей Today's Toutiao, блог-платформа Xiaohongshu и девять сервисов по обмену музыкой и видео: iQiyi, Tencent Video, QQ Music, Youku, Kugou Music, Bilibili, Kuwo Music, Migu Video и Migu Music.

Ранее власти Китая заявляли, что ради борьбы с «фанатской онлайн-культурой» будет ужесточен надзор в интернете: из социальных сетей удалят «очерняющий» экономику страны контент, также планируется контроль над алгоритмами рекомендательных систем. Кроме того, в стране были запрещены рейтинги популярности звезд.