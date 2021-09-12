Режиссер Звягинцев находится в Германии в тяжелом состоянии после COVID-19

Кинорежиссер Андрей Звягинцев лечится в Германии от последствий коронавируса и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал издания URA.RU со ссылкой на источники.

«На данный момент об угрозе жизни речи не идет», — рассказал источник издания.

В публикации отмечается, что в окружении режиссера опровергают информацию в Telegram-каналах.

Например, в Telegram-канале «Героиня Татлера» утверждается, что «в Берлине уже не первую неделю балансирует на грани жизни и смерти режиссер Андрей Звягинцев» с последствиями коронавируса.

В это же время Telegram-канал «Антиглянец» сообщает, что «Звягинцев лежит с тяжелейшим ковидом, только не в Берлине, а где-то в Германии».

Ранее стало известно, что продюсер Александр Роднянский планирует снять новые фильмы с режиссерами Андреем Звягинцевым и Кантемиром Балаговым, а также будет сотрудничать со Стивеном Содербергом.