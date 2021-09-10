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Рэпер Ice Cube признался, что однажды чуть не убил человека из-за $20

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Global Look Press

Американский рэпер, режиссер и композитор, бывший член легендарной хип-хоп группы N.W.A. (О'Шиа Джексон) признался, что чуть не убил соседа за то, что тот обманул его мать на $20.

Ice Cube рассказал, что этот сделал человек, которого он знал и даже ходил с ним в школу. Рэпер заявил, что у молодого человека были проблемы с наркотиками — будучи на мели, он обратился к матери Джексона, чтобы взять в долг.

«Ты оскорбил меня и мою семью, потому что знал, что никогда не вернешь эти $20. И вот — я и друзья идем, чтобы убить его, а его не было дома. Хвала Господу», — сказал музыкант в шоу журналиста Грэхэма Бенсингера.

Ice Cube заявил, что рад, что тогда ему не удалось выполнить задуманное, иначе бы он «не сидел бы здесь», а из-за $20 никто «не должен умирать»

«Мы были молоды, у нас было оружие, и это должно было произойти... Это было бы глупо», — заявил он.

Ранее сообщалось, что застрелен рэпер, который был другом знаменитого музыканта и актера Тупака Шакура.

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