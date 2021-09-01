Собчак о свадьбе Моргенштерна: давно я так не веселилась

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак провела свадьбу Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной. На следующий день после торжества она призналась в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что отлично повеселилась на празднике.

«Давно я так не веселилась — чтобы все закончилось ментами, обыскивающими лодку на предмет наркотиков. Праздник удался. Ставлю десять из десяти», — написала она.

Собчак также выразила мнение, что праздники современной молодежи отличаются от торжеств нулевых изначальной готовностью присутствующих к веселью, а также подходом к еде: если в прошлом большая ставка делалась именно на фуршет, то теперь во главу угла ставится визуальная составляющая.

Рэпер Моргенштерн сыграл свадьбу со своей возлюбленной Диларой 31 августа. Праздник прошел в Москве на теплоходе. В разгар вечеринки судно было остановлено правоохранителями.