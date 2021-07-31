Риелтор рассказал, что квартира Хованского пользуется «большим спросом»

Риелтор рассказал подробности о просмотрах квартиры блогера Юрия Хованского, выставленной на продажу на «Авито». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, объявление вызвало большой ажиотаж.

«Спрос большой. Когда страсти поутихнут, мы будем устраивать показы», — заявил он.

По данным телеканала, в квартире сейчас проживает девушка Хованского, Мария. Охранник ЖК, где находится жилплощадь, заявил, что риелторов в последнее время он не наблюдал.

Ранее стали известны подробности продажи квартиры, где жил Хованский.

Ранее на «Авито» появилось объявление о продаже трехкомнатной квартиры в ЖК «Шуваловский дом» в Петербурге за 45 млн рублей. Общая площадь составляет 126,8 кв. м, высота потолков — 2,8 м, окна выходят во двор. Есть изолированная кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения.

В июне Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма. Позже СМИ сообщили, что задержание связано с размещенной в интернете песней с оправданием теракта на Дубровке в Москве в 2002 году. 10 июня Дзержинский районный суд отправил Хованского в СИЗО на два месяца.