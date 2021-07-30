Комик Мирзализаде после вызова в прокуратуру снова пошутил про русских

Стендап-комик Идрак Мирзализаде снова пошутил о русских после визита в прокуратуру, сообщает телеканал «360».

Во время выступления 30 июля комик попытался оправдаться за скандальный монолог.

«Просто я пошутил, выразился, возможно, немного грубовато, но в любом случае это шутка в контексте и так далее. И это все вырезали и начали форсить, что я русофоб. Это так и есть, я русофоб», — сказал он, частично повторив шутку.

Мирзализаде добавил, что на его выступления ходят по большей части славяне и русские. В конце своего монолога он попросил русских поаплодировать, а затем «встать и уйти».

Ранее стендапера вызвали в прокуратуру. Предположительно, поводом для беседы с представителями прокуратуры стало распространившееся в сети видео, в котором Мирзализаде шутит о «русских и фекалиях». Было заведено административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

После публикации ролика с шуткой в адрес Мирзализаде начали поступать угрозы. 23 июня в центре Москвы на комика было совершено нападение. Двое неизвестных следили за юмористами — Мирзализаде и другим комиком, Кириллом Селегеем, а затем вступили в драку с ними около остановки. По словам Идрака, его ударили сзади, а затем потребовали извинений за шутку.