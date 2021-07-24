Режиссер спектакля с Ахеджаковой отрицает изменение ее монолога после жалобы в прокуратуру

Театр «Современник» не вносил изменений в спектакль «Первый хлеб» после того, как на постановку пожаловались в прокуратуру. Об этом Telegram-каналу «Подъем» заявил режиссер постановки Бениамин Коц.

«Я могу сказать, что ничего мы не изменяли. Все было в пьесе так, а в спектакле изначальном было уже изменено», — сказал Коц.

По его словам, театр просто вернулся к изначальному тексту постановки.

Премьера спектакля «Первый хлеб» по пьесе Рината Ташимова прошла на сцене «Современника» 19 июля. В центре спектакля оказываются потерянные молодые люди, которые не знают, что делать со своими жизнями, и поэтому идут на войну.

Через несколько дней общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы на оскорбление ветеранов, которое якобы содержится в монологе главной героини, роль которой исполняет Лия Ахеджакова. В частности, авторы обращения обратили внимание контролирующих органов на «вызывающие удивление факты <…> бесконтрольного и чрезмерного использования актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви».

Впоследствии СМИ сообщили, что монолог был изменен.