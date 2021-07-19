Лолита рассказала, как провалила кастинг в сериал «Моя прекрасная няня»

Российская певица и телеведущая Лолита Милявская рассказала, что принимала участие в кастинге в сериал «Моя прекрасная няня», но не прошла его.

«Я отношу себя к людям, у которых есть талант — умение проигрывать», — поделилась Милявская в эфире «ДНК-Шоу». Лолита — ведущая телепроекта, и в этот раз стала своей собственной гостьей.

По словам певицы, в прошлом психолог пытался ей помочь развить эту способность — именно поэтому он посоветовал ей ходить на кастинги и различные пробы.

«Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала и, естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль», — рассказала Лолита.

«Моя прекрасная няня» — популярный в середине 2000-х российский комедийный сериал. Главную роль в нем исполнила актриса Анастасия Заворотнюк.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк. Ранее эстрадный режиссер Анатолий Демидов рассказал о том, что сейчас происходит в семье актрисы.