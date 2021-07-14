Создатель «Версуса» Ресторатор назвал «беззаконием» решение суда по Хованскому

Рэпер и создатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) прокомментировал «Газете.Ru» решение Санкт-Петербургского городского суда оставить YouTube-блогера Юрия Хованского в СИЗО.

«Это слишком суровое решение. Я как раз на той неделе писал письмо Юрию, но с такими новостями оно вряд ли его приободрит. Очень грустно. Я считаю, что это беззаконие — так поступать. [В России] есть кого сажать и без Юрия», — сказал Ресторатор.

Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма в начале июня 2021 года. По информации СМИ, причиной стала размещенная в интернете песня с оправданием теракта на Дубровке, которая была исполнена блогером на одном из давних стримов.