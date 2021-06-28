Карди Би объявила о второй беременности

Рэперша Карди Би объявила в Instagram о второй беременности от своего супруга, рэпера Offset.

Она опубликовала фото с заметно округлившимся животом и без одежды.

Певица не стала рассказывать, на каком сроке беременности находится, пол будущего ребенка пока также неизвестен. Она лаконично подписала снимок цифрой «2» и добавила эмодзи в виде сердечка и отметку профиля Offset в Instagram.

Артисты поженились на тайной вечеринке в 2017 году, а через год у пары появился первенец — дочь Калчер. Не прошло и нескольких месяцев после рождения ребенка, как певица обвинила своего мужа в измене и заявила, что они больше не вместе. Долгое время рэпер пытался разными способами вернуть доверие Карди. Так, однажды он прервал выступление певицы и выкатил на сцену три стенда с розами и надписью «Прими меня обратно, Карди», но рэперша оказалась непреклонной.

В 2020 году Карди Би начала бракоразводный процесс, но вскоре снова помирилась с мужем.