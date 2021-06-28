Бен Аффлек и Дженнифер Лопес намерены пожениться

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек намерены заключить брак до конца текущего года, пишет The Sun.

Как сообщил источник, Аффлек планирует жениться на артистке до конца этого года, так как он сильно боится потерять ее во второй раз.

«Технически новым отношениям может быть всего несколько недель, но на самом деле они продолжают свой роман с того места, на котором остановились много лет назад», — сказал инсайдер.

По его словам, двум голливудским звездам уже давно известны «хорошие, плохие и уродливые» стороны друг друга. Они не начинают с нуля, отметил источник.

Он также заявил, что Аффлек собирается сделать Лопес предложение руки и сердца 24 июля — в 52-й день рождения певицы.

Ранее сообщалось, что Аффлек и Лопес отправились вместе в отпуск на горнолыжный курорт в Монтане.

В апреле 2021 года Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, отношения с которым длились с 2017 года. Они пообещали продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих проектах.

В январе этого года 48-летний Аффлек также расстался с последней избранницей — 32-летней актрисой Аной де Армас.

Аффлек и Лопес встречались в 2000-х, он сделал ей предложение, однако свадьба была отменена. В январе 2004 года стало известно, что пара рассталась.