Олимпийский чемпион заявил, что без российских хоккеистов Игры многое потеряют

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что Игры многое потеряют без российских хоккеистов, передает РИА Новости.

«Набор в сборной России таких талантливых хоккеистов, конечно же, украсил бы турнир Олимпийских игр. Мировой хоккей без участия России на соревнованиях в Италии потерял очень многое», — сказал Фетисов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее стал известен итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде.