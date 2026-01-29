Россиянам грозят миллионные штрафы за нарушения пользования газовым оборудованием

Россиянам грозит наказание за нарушение правил пользования газовым оборудованием. В том числе крупные штрафы предусмотрены за непроведение своевременного техобслуживания – взыскать могут до 2 млн рублей, напомнил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Собственникам-физлицам, которые вовремя не провели проверку оборудования, придется заплатить штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам — от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, юрлицам – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Если мы говорим об уклонении собственника от заключения договора на техобслуживание, о недопуске газовщиков в квартиру для проверки оборудования, а также о необновлении или неустановке газовых приборов при наличии такой обязанности, штрафы аналогичные», — отметил депутат.

В случае, если такое нарушение в итоге привело к аварии, возникла угроза жизни и здоровью людей, то штрафы будут в разы выше. Так, физлицам за это уже грозит от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, должностным лицам – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, а юрлицам придется заплатить штраф в размере от 500 тыс. до 2 млн рублей, подчеркнул Колунов.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за халатности. По его словам, в ситуации с нарушениями требований эксплуатации и подключения газового оборудования не может быть компромиссов. Приоритетом остается безопасность россиян, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить, подчеркнул парламентарий.

Ранее владельцев старых газовых плит предупредили о крупных штрафах.