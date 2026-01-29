Боевики нацгвардии Украины сдались в плен под Димитровом

Группа бойцов нацгвардии Украины сдалась в плен российским военнослужащим при зачистке в дачном кооперативе недалеко от Димитрова (укр.название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, сейчас жизни военнопленных украинцев ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в районе Димитрова в плен сдались боевики «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), включая темнокожего командира по имени Даниэль. Уточняется, что в ходе боев в этом районе было окружено до пяти групп вооруженных сил Украины (ВСУ), остальные были ликвидированы.

Российские военные в 2025-м успешно продвигались вглубь обороны ВСУ, с начала года они заняли более 330 населенных пунктов. В течение года произошли освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Димитрова и Гуляйполя. Но ждать обрушения украинской обороны пока не приходится. Какие главные задачи стоят перед ВС РФ в 2026 году и будут ли взяты Херсон и Одесса — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ.