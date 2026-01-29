Размер шрифта
Bloomberg сообщил о масштабных кадровых перестановках в армии Китая при Си

Bloomberg: почти половина назначенных Си генералов оказались под следствием
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Китая столкнулись с одним из самых масштабных кадровых потрясений за время правления председателя КНР Си Цзиньпина на фоне антикоррупционной кампании, начавшейся в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам агентства, с момента прихода Си к власти в конце 2012 года под следствием или вне публичного поля оказались 48% генералов, назначенных им на высшие военные должности. В рамках кампании своих постов лишались министры обороны, командующие родами войск, а также члены Центрального военного совета (ЦВС), который руководит вооруженными силами Китая.

В январе расследование, по данным Bloomberg, было начато в отношении заместителя председателя ЦВС, члена политбюро Коммунистической партии Китая Чжан Юся, а также начальника объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли. Журналисты отмечают, что Чжан на протяжении многих лет считался ключевым военным союзником Си Цзиньпина.

Расширение масштабов антикоррупционной кампании, как указывает Bloomberg, свидетельствует о том, что в руководстве Китая все большее значение придается вопросам политической лояльности, а не только борьбе с коррупцией.

Чжан Юся — давний знакомый семьи Си Цзиньпина: их отцы служили вместе во время гражданской войны в Китае. Отец Чжана входил в число основателей генералитета КНР. Бывший сотрудник Пентагона Дрю Томпсон, который лично общался с Чжаном, охарактеризовал его как образованного и интеллектуального военного. По его словам, другие офицеры Народно-освободительной армии Китая вели себя заметно строже в присутствии генерала. Также Чжан выделялся наличием боевого опыта, полученного во время конфликта между Китаем и Вьетнамом.

Из первоначального состава Центрального военного совета, сформированного в 2022 году, в нем остались только Си Цзиньпин и глава антикоррупционного надзорного органа армии Чжан Шэнминь. Пять других генералов были сняты с должностей или оказались под следствием. Как подчеркивает Bloomberg, все они ранее продвигались лично председателем КНР.

Ранее президента США Дональда Трампа заподозрили в попытке устроить переворот в Китае.
 
