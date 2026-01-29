Размер шрифта
Премьер Британии подтвердил приверженность Лондона принципу «одного Китая»

CCTV: Стармер подтвердил приверженность Лондона принципу «одного Китая»
Alastair Grant/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Пекин подтвердил приверженность Лондона принципу «одного Китая». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Стармер во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином также отметил, что Великобритания и Китай должны продвигать долгосрочное, стабильное и всеобъемлющее стратегическое партнерство, опирающееся на взаимное уважение и доверие.

Премьер Британии добавил, что процветание и стабильность Гонконга соответствуют интересам обеих стран.

В декабре прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в случае обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит КНР. Министр обратил внимание, что порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре Москвы и Пекина о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

Агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты продадут Тайваню оружие на $11 млрд. В пакет поставок войдут реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS стоимостью до $4,05 млрд, а также самоходные гаубицы общей стоимостью около $4 млрд.

Ранее китайский дипломат назвал Тайвань «пороховой бочкой».
 
