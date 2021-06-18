Собянин ограничил массовые зрелищные мероприятия в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ограничении массовых зрелищных мероприятий.

Информация об этом появилась на официальном сайте градоначальника. «Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми», — написал он.

При этом театры и кино смогут продолжить работу.

Также мэр Москвы объявил, что с 18 июня в столице начнут работу бесковидные рестораны.

Ранее Собянин предупреждал, что Москва находится на пороге временных, но жестких ограничений из-за резкого увеличения числа зараженных. Около 600 коек для лечения пациентов с COVID-19 заполняются в столице за два дня, подчеркивал мэр. Он отметил, что вакцинация работников сферы услуг крайне важна, но этот процесс может занять полтора-два месяца. Уже 18 июня количество зараженных может достичь девяти тысяч человек.