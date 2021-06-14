Писатель из Чечни оспорит авторство «Аватара»

Писатель-фантаст из Чечни Руслан Закриев вновь попытается оспорить авторство фильма «Аватар» американского режиссера Джеймса Кэмерона, пишут «Известия», ссылаясь на адвоката автора Дмитрия Казацкера.

Как сообщается, Закриев обратился в суд с иском к российскому представительству 20th Century Fox International, которая представила фильм в 2009 году. По его словам, в «Аватаре» заимствован сюжет его романа «Секретное оружие», который был опубликован в интернете еще в 2002 году, в том числе конкретные фрагменты и диалоги.

Хамовнический районный суд Москвы начнет рассматривать иска писателя 15 июня.

«Ранее там отказались рассматривать наш иск, но мы оспорили это решение в Мосгорсуде, и теперь суд рассмотрит это дело», — рассказал Казацкер.

Он отметил, что представители истца будут настаивать на привлечении к процессу лично Джеймса Кэмерона.

Ранее Закриев уже два раза пытался подать иск с требованиями к режиссеру. В 2015 году он подал иск в суд Ставропольского края, а в 2019-м — в Чечне, однако иск принять отказывались.