«Король тигров» Джо Экзотик заявил, что у него рак

Звезда документального минисериала Netflix «Король тигров» Джозеф Мальдонадо-Пассаж (Джо Экзотик) подозревает у себя онкологическое заболевание.

По его словам, по результатам последних анализов у него может быть рак простаты.

«Тюрьма разрешила провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить стадию заболевания», — написал он в Twitter.

Адвокат Джо Экзотика Джон Филлипс подтвердил TMZ, что его подзащитный планирует пройти дополнительное обследование в тюрьме, отметив, что возможности учреждения ограничены.

По словам «короля тигров», в заключении он сильно похудел, во рту развились язвы и его постоянно тошнит. Также он попросил о помиловании президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

Ранее Джо Экзотик просил помилования у бывшего главы США Дональда Трампа, однако тот отказал.

В январе 2020 года суд штата Оклахома приговорил Джо Экзотика к 22 годам заключения за подделку документов, убийство пяти тигров и попытку заказного убийства зоозащитницы Кэрол Баскин. Свою вину осужденный отрицал и

просил Трампа о помиловании.