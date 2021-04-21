Выбран актер на роль «короля тигров» Джо Экзотика

Актер и режиссер Джон Кэмерон Митчелл сыграет главную роль в новом сериале NBC «Джо Экзотик», передает Variety.

В основу проекта лег подкаст Wondery, вдохновленный сериалом Netflix «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» — документальном шоу об эпатажном владельце частного зоопарка диких кошек, попавшем в тюрьму по обвинению в покушении на убийство владелицы аналогичного бизнеса. «Я счастлив сыграть современного народного антигероя. Джо и я ровесники, как и он, я рос квир-персоной в Техасе, Оклахоме и Канзасе и думаю, что немного знаком с этим парнем и тем, какими отчаянными были его попытки завоевать негостеприимный мир», — говорит Митчелл.

Когда состоится премьера сериала, не сообщается.

CBS Television Studios и Imagine Television сейчас также снимают байопик о Джо Экзотике. В этом фильме главную роль сыграет Николас Кейдж.

Джон Кэмерон Митчелл наиболее известен по работе над фильмом и мюзиклом «Хедвиг и злосчастный дюйм». В музыкальной драме о транссексуальном артисте он сыграл главную роль.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в последний день своего пребывания в кресле президента США не помиловал «короля тигров» Джо Экзотика.