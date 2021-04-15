«Бриджертонов» продлили еще на два сезона

Netflix объявил о продолжении сериала «Бриджертоны» на третий и четвертый сезон в Twitter.

Как пишет Deadlinе со ссылкой на основательницу студии Shondaland Шонду Раймс, она была уверена в успехе сериала о Бриджертонах, еще когда прочла серию книг Джулии Куинн об этой семье.

Сериал «Бриджертоны» рассказывает о чувственной жизни высшего общества Лондона эпохи Регентства. Второй сезон сериала, снятый по книге «Виконт, который меня любил», расскажет о поисках невесты для лорда Энтони Бриджертона (Джонатан Бэйли). В основу третьего и четвертого сезона лягут книги «Предложение от джентльмена» и «Где властвует любовь».

Ранее сообщалось, что актер театра и кино Реге-Жан Пейдж, сыгравший в сериале «Бриджертоны» герцога Гастингса, покинул проект.