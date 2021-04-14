Валентина Талызина усомнилась в успехе англоязычной версии «Иронии судьбы»

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«Ирония судьбы. Продолжение», 2007 год «Ирония судьбы. Продолжение», 2007 год
«Ирония судьбы. Продолжение», 2007 год
Базелевс

Валентина Талызина прокомментировала «Газете.Ru» сообщение о новой версии фильма «Ирония судьбы» с голливудскими актерами, которую собирается снять режиссер Марюс Вайсберг. Актриса считает, что англоязычной киноленте не удастся повторить успех советского оригинала.

«Все равно получится другой фильм, потому что оригинал создавался другими людьми в другое время. На основе общей истории они создадут свое кино, тем более еще и американское. Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить», – отметила артистка.

Ранее появились сообщения о том, что англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова переснимет режиссер Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Бабушка легкого поведения» и «8 первых свиданий». Главные роли исполнят Эмма Робертс и Томас Манн. Съёмки начнутся в Бостоне летом этого года.