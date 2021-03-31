Из сериала про Губку Боба убрали два спорных эпизода
Телеканал Nickelodeon изъял из публичного просмотра два спорных эпизода популярного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны», сообщает The Sun.
Серия «Краб на карантине» (Kwarantined Krab) вышла в 2019 году в рамках 12-го сезона шоу и рассказывает об эпидемии «устричной лихорадки». «Там рассказывается о вирусе, поэтому мы решили не показывать эпизод ввиду чувствительности этой темы во время настоящей пандемии», — говорится в сообщении телеканала.
Еще одна убранная серия — «Кризис среднего краба» (Mid-Life Crustacean) — вышла в 2003 году. По сюжету, Губка Боб и его друг Патрик помогают мистеру Крабсу пережить кризис среднего возраста. В одной из сцен Патрик предлагает украсть нижнее белье, и мистер Крабс ворует панталоны собственной матери. Этот эпизод не показывали с 2018 года. «Мы пришли к выводу, что некоторые элементы этой истории не подходят для детей», — сказал представитель Nickelodeon, не уточняя, о какой именно детали сюжета идет речь.
Ранее Nickelodeon сообщил, что Губка Боб является представителем ЛГБТ-сообщества.