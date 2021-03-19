Шварценеггер согласился защитить Землю от инопланетян

Актер Арнольд Шварценеггер в Instagram согласился защищать Землю от нападения инопланетян.

Так он отреагировал на шуточный опрос британского телеканала Blaze, по результатам которого именно Шварценеггера британцы выбрали в качестве лучшего кандидата в лидеры сопротивления землян. «Я хочу поблагодарить народ за то, что доверились мне. Я готов служить», — написал он.

Кроме исполнителя главной роли в «Терминаторе» в первую десятку лидеров вошли актер Уилл Смит, телеведущий Дэвид Аттенборо, актеры Брюс Уиллис, Том Круз и Харрисон Форд, актриса Сигурни Уивер, экс-президент США Дональд Трамп, актриса Джиллиан Андерсон и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

В конце января 2021 года Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса. «Никогда не был так рад постоять в очереди. Если можете, присоединяйтесь ко мне и запишитесь на вакцинирование. Идем со мной, если хочешь жить!» — процитировал он в социальных сетях свою знаменитую фразу из «Терминатора».