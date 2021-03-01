Стоянов объяснил слова звезды «Ворониных» о высоких гонорарах артистов

Актер театра и кино Юрий Стоянов в интервью iReactor объяснил слова звезды сериала «Воронины» Екатерины Волковой о высоких заработках артистов.

Волкова рассказывала, что начинающий киноактер за день получает 3-7 тыс. руб., узнаваемый — 15-25 тыс. руб. и выше, звезда — 50-100 тыс. руб., мегазвезда — 150-250 тыс. руб. По словам Стоянова, категории оплаты для актеров действительно есть. «Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные», — сказал он.

По мнению Стоянова, комментировать чужой заработок некрасиво. «Я не комментирую гонорары коллег в отличие от других актеров. Я не знаю, что может сподвигнуть человека обсуждать чужие зарплаты. Я не комментирую никогда, это удел других людей», — сказал он. «А что, новичок должен получать столько же, сколько Александр Петров, который формирует зрительскую аудиторию огромной страны и заполняет кинотеатры, в том числе, своим участием?» — поделился размышлениями актер.

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