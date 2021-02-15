«Душа» стала самым кассовым проектом Disney и Pixar в российском прокате

Мультфильм «Душа» Пита Доктера и Кемпа Пауэрса в России и странах СНГ стал самым кассовым проектом студий Disney и Pixar в российском прокате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Disney.

До этого наибольшие сборы показывал вышедший в 2016 году анимационный фильм «Головоломка».

Всего мультфильм заработал в России и странах СНГ 1 069 332 694 руб. (более $14 млн), картину увидели более 4 млн зрителей.

Премьера «Души» в российском прокате состоялась 21 января. В центре сюжета — история школьного учителя музыки Джо Гарднера, который проваливается в люк, зависает между мирами и пытается вернуться в свое тело и к любимому занятию — джазу. «Душа» возглавляла отечественный прокат три раза подряд.