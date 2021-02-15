Сын Алибасова рассказал о состоянии продюсера после операции

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов — младший в беседе с «Пятым каналом» рассказал о состоянии отца после операции.

Алибасов сломал ногу и был госпитализирован в Калининграде, операция прошла успешно, но нога заживает медленно из-за чрезмерной активности продюсера. «На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Тяжелая у нас сейчас история, потому что он лежит в хирургии со штифтами в ноге. И постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня — слежу, чтобы он не убежал», — признался сын знаменитости.

В больнице Алибасов проведет неделю, после возвращения в Москву сын планирует нанять ему еще одну сиделку, поскольку продюсер якобы не может оставаться один ни на секунду.

В Калининград из Москвы Алибасова перевезли в январе 2021 года после последней на тот момент госпитализации.

Ранее врач рассказал, что Алибасов неизлечимо болен.