Бритни Спирс высказалась после выхода фильма с обвинениями в адрес ее отца

Поп-исполнительница Бритни Спирс высказалась в Twitter после выхода фильма о том, что ее отец может удерживать опеку над ней против ее воли.

Поклонники считают этот пост реакцией на обвинения в адрес отца. «У каждого своя история и свой взгляд на чужие истории! У всех нас такие разные, яркие и прекрасные жизни! Помните, что бы мы ни думали о жизни человека, это ничто по сравнению с настоящим человеком, остающимся за кадром!» — написала она.

Документальный фильм «Подставить Бритни Спирс» был создан сервисом Hulu совместно с The New York Times, в его основу легли материалы редакции за 12 лет. Джейми Спирс в 2008 году получил право заниматься финансами дочери и ограничивать ее круг общения. Суд вынес такое решение из-за состояния психического здоровья артистки. В 2019 году опекунство перешло к личному менеджеру певицы.

В 2020 году Бритни Спирс обратилась в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе с просьбой лишить ее отца статуса опекуна, но безуспешно