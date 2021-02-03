Актрису Аглаю Тарасову задержали на несанкционированной акции в Москве
Антон Демидов
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В Москве на незаконной акции была задержана актриса Аглая Тарасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Алексея Прянишникова, который оказывает ей правовую помощь.
По его словам, артистка находится в отделе полиции по району Западное Дегунино.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пресекли все несанкционированные санкции в центре Москвы.
Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Лед 2», а также сериалу «Интерны». В 2019 она стала обладателем премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино.
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