Лайма Вайкуле поздравила Раймонда Паулса с юбилеем

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Певица Лайма Вайкуле поздравила с юбилеем латвийского композитора Раймонда Паулса.

Поздравительное видео, записанное в зимнем лесу рядом со снеговиком, артистка опубликовала у себя в Instagram. «С юбилеем, Маэстро! Раймонд, я вас люблю, будьте здоровы», — обратилась к Паулсу она.

12 января латвийскому композитору Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. Вместе с поэтом Ильей Резником он создал для Лаймы Вайкуле многие ее хиты — «Вернисаж», «Еще не вечер», «Я вышла на Пикадилли», «Я за тебя молюсь».

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