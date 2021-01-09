Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом
Марина Львова
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Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в связи с ухудшением здоровья, сообщает РЕН.
По данным СМИ, состояние Ахеджаковой ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Артистку госпитализировали 7 января.
Помимо этого, по словам продюсера 82-летней актрисы, тест на коронавирус, который она сдала, оказался положительным.
Ранее сообщалось, что актера Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом.