Комику Комиссаренко запретили выступать в Минске после критики Лукашенко

Стендап-комику Славе Комиссаренко запретили выступать Минске после критики президента страны Александра Лукашенко, сообщает TUT.BY со ссылкой на компанию-организатора концертов.

Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения на концерты в Минске 10 и 11 апреля, указано в сообщении. По мнению организаторов, это связано с публичными высказываниями комика о ситуации в Белоруссии.

«У нас был перенос в связи со всеми событиями в стране <...> Подали все необходимые документы на изменение гастрольных удостоверений в начале ноября, везде получили новые, но потом минское решение аннулировали. Конечно, все понимают, что это произошло после участия Славы в шоу «Что было дальше?» и всех публичных высказываний по поводу власти и ситуации в стране», – рассказал глава компании-организатора Роман Боллоников.

Ранее Коммисаренко на YouTube-шоу «Что было дальше?» назвал Александра Лукашенко «Чык-чырыком». Он также неоднократно высказывался о протестах в Белоруссии, а также осуждал насилие силовиков и отказ Лукашенко уходить с поста.

Слава Комиссаренко родился в Белоруссии, в настоящее время проживает в Москве.