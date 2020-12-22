Появился трейлер шоу «История брани» с Николасом Кейджем

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер документального шоу «История брани».

Проект посвящен истории возникновения ругательных английских слов.

В первом сезоне будет 6 серий, каждая из которых будет рассказывать об одном ругательстве.

Ведущим шоу будет американский актер Николас Кейдж.

«История брани» выйдет на платформе 5 января.

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