Появился трейлер шоу «История брани» с Николасом Кейджем
Валерия Исполатова
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале трейлер документального шоу «История брани».
Проект посвящен истории возникновения ругательных английских слов.
В первом сезоне будет 6 серий, каждая из которых будет рассказывать об одном ругательстве.
Ведущим шоу будет американский актер Николас Кейдж.
«История брани» выйдет на платформе 5 января.
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