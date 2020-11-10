Награждение «Золотой маски» впервые проходит онлайн

Церемония награждения национальной театральной премии «Золотая маска» впервые проходит онлайн, трансляция ведется со сцены Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В театре церемонию ведут Дарья Мороз и Сергей Епишев, номинанты следят за вручением онлайн. «Этот многострадальный фестиваль, который был прерван в марте пандемией, и продолжался вместо традиционных четырех месяцев все десять, показал, прежде всего, невероятную сплоченность людей театра. Нам удалось до карантина организовать просмотр только одной трети спектаклей, и после длительного перерыва жюри досматривали спектакли, выезжая на места», — цитирует РИА «Новости» гендиректора фестиваля Марию Ревякину.

Всего в 2020 году на «Золотую маску» было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей, почти половина из них — постановки региональных театров.

Эксклюзивная онлайн-трансляция церемонии началась 10 ноября в 12.00 по московскому времени на портале «Рамблер» и доступна в прямом эфире для номинантов и заинтересованных зрителей.

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