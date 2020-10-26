Ефремов готов возместить убытки хозяевам попавшего в ДТП с его участием авто

Адвокат осужденного по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил о его готовности возместить убытки компании «Стоун-XXI» — хозяевам авто, попавшего в аварию.

Как рассказал Хархорин в беседе с телеканалом «Москва-24», артист и его защита рассчитывают на смягчение наказания.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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