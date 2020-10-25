Саша Барон Коэн поблагодарил Трампа за рекламу фильма «Борат 2»

Британский комик Саша Барон Коэн ответил на критику президента США Дональда Трампа в его адрес. Свой комментарий он оставил под соответствующим постом Трампа в Twitter.

Глава Белого дома отметил, что считает комика не смешным, а странным. Глава государства также добавил, что несколько лет назад Коэн пытался его «одурачить». Трамп пояснил, что Барон Коэн замаскировался под ведущего BBC.

«Дональд, я ценю бесплатную рекламу Бората! Признаюсь, я тоже не считаю тебя смешным. Но все же весь мир смеется над тобой. Я всегда ищу людей, чтобы сыграть расистских шутов, а тебе понадобится работа после 20 января», — ответил на это комик.

Ранее стало известно о выходе второй части фильма «Борат», в котором комик играет главную роль. Фильм рассказывает о журналисте из Казахстана, который приехал в Соединенные Штаты. Во время путешествия по США Борат общается с местными жителями и изучает особенности их жизни. Картина вышла на экраны в 2006 году. Премьера сиквела состоялась 23 октября.

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