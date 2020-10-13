Группу BTS потребовали бойкотировать в Китае
Южнокорейскую кей-поп-группу BTS требуют бойкотировать в Китае из-за высказываний ее фронтмена RM о Корейской войне, передает «Би-би-си».
Китайские медиа раскритиковали музыкантов за заявление RM, сделанное во время получения награды в честь отношений США и Южной Кореи. «Мы всегда будем помнить историю боли, которую разделили наши две нации, и бессчетное количество принесенных в жертву мужчин и женщин», — сказал он.
Музыкантов обвинили в пропаганде точки зрения, согласно которой Китай занял сторону Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и противостоял Республике Корея и США. По мнению критиков, BTS не должны зарабатывать деньги в Китае.
С нескольких китайских сайтов исчезла реклама с участием BTS — в частности, рекласа Samsung, Fila и Hyundai.
Военный конфликт между КНДР и Республикой Корея длился с 1950 по 1953 год. Со стороны Республики Корея в войне также принимали участие миротворцы из США, Великобритания, Австралия и других стран.
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