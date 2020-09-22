Эллен ДеДженерес ответила на обвинения в дискриминации

Телеведущая Эллен ДеДженерес извинилась за «токсичную рабочую среду» в своем шоу. Об этом сообщает The Guardian.

Летом бывшие сотрудники программы обвинили ДеДженерес и продюсеров телепроекта в создании токсичной атмосферы, расовой дискриминации и сексуальных проступках между руководителями и подчиненными.

Ведущая прокомментировала ситуацию в первом выпуске нового сезона The Ellen DeGeneres Show.

«Если вы смотрите, потому что любите меня, — спасибо. Если смотрите, потому что не любите, — добро пожаловать! — начала ДеДженерес свою речь.

По ее словам, прошедшие несколько месяцев на многое открыли ей глаза. «Я узнала, что здесь происходили вещи, которые никогда не должны были происходить. Я отношусь к этому очень серьезно и ... мне очень жаль людей, которых это коснулось... Я беру на себя ответственность за то, что происходит на моем шоу... У нас было много разговоров... Мы внесли необходимые изменения и сегодня начинаем новую главу», — сказала она.

Телеведущая также затронула критику своих поступков. Она отметила, что не является идеалом просто потому, что ее показывают по телевидению.

«Иногда мне становится грустно, я злюсь, нервничаю, расстраиваюсь, становлюсь нетерпеливой. И я работаю над всем этим», — добавила ДеДженерес.

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