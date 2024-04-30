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В Узбекистане оскорбившему президента за участие в Параде Победы дали срок

Оскорбившему Мирзиёева за парад Победы узбекистанцу дали пять лет колонии

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Наманганский городской суд приговорил местного жителя, оскорбившего президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за участие в Параде Победы в мае 2023 года в Москве, к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд признал подсудимого виновным по части третьей статьи «посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление», — сказано в сообщении.

28-летний житель Намангана в соцсетях разместил скриншот новости от мая 2023 года об участии Мирзиеева в параде Победы в Москве. Под этим постом он оставил оскорбительный комментарий в адрес главы государства за его участие в мероприятии.

В конце марта в Казахстане местного активиста задержали за оскорбление российского президента Владимира Путина. Активист «Языковых патрулей» Диас Кузаиров с нецензурным высказыванием выступил в прямом эфире. Сам он вину не признал, подчеркивая, что использовал не бранное выражение, а созвучное с ним казахское слово.

Ранее в Казахстане отказались от военного парада ко Дню Победы.

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