Адвокат председателя гордумы Нижнего Новгорода рассказал подробности дела о растрате

Дело против председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева связано с благотворительными пожертвованиями оборонного завода. Об этом сообщил корреспонденту NewsNN адвокат чиновника Андрей Наумов.

Юрист пояснил, что расследование не имеет отношения к военной тематике. По его словам, предприятие около шести лет назад вместе с Лавричевым купили оборудование для медцентра. Почему это в итоге привело к расследованию по статье о растрате, правозащитник не знает.

Также Наумов рассказал, что Лавричев заключил 10 апреля контракт с Минобороны и планировал уехать в зону СВО добровольцем.

30 апреля Олега Ларичева арестовали по делу о растрате. До этого сообщалось, что задержанному председателю городской думы Нижнего Новгорода вменяют растрату на 22 млн рублей. Речь идет о растрате денег при покупке медицинского оборудования для маммографии. По версии следствия, Лавричев с подельниками похитил 22 млн рублей Арзамасского приборостроительного завода.

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